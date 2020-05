Malta: ministro Esteri Bartolo, non diventeremo centro della crisi migratoria in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malta non diventerà il centro della crisi migratoria dell’Europa. Lo ha detto in un video messaggio su Facebook il ministro degli Esteri, Evarist Bartolo, confermando la posizione di La Valletta sulla necessità di una maggiore solidarietà sugli oneri dei ricollocamenti dei migranti. Secondo Bartolo, Malta non può reggere il peso della gestione dei flussi migratori da sola "quando alla fine protegge una frontiera esterna europea". Per questo, ha aggiunto il ministro, "Malta farà la sua parte sulla migrazione, ma non saremo e non potremo essere il centro di crisi dell'Europa". Il ministro ha rimarcato che il suo paese ha dimostrato la solidarietà ad altri Stati quando questa era necessaria. “Essere il più piccolo Stato d'Europa non ha impedito a Malta di compiere ogni sforzo per salvare vite in mare per anni. È stato ingiusto lasciare Malta da sola a sostenere questo onere sproporzionato: l'1 per cento della popolazione è composta da migranti in attesa nei centri di detenzione affinché la loro domanda di asilo venga valutata”, ha affermato ancora Bartolo. (segue) (Res)