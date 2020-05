Malta: ministro Esteri Bartolo, non diventeremo centro della crisi migratoria in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del capo della diplomazia de La Valletta arrivano dopo che l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) hanno rivolto un appello a Malta e agli Stati membri dell’Unione europea a fare sbarcare 160 tra rifugiati e migranti soccorsi in mare e che si trovano a bordo di due navi della compagnia "Captain Morgan". Un primo gruppo composto da 21 persone, per lo più famiglie, donne e bambini, era già stato evacuato e fatto sbarcare a Malta diversi giorni fa. Malta ha chiuso i suoi porti ai richiedenti asilo, adducendo la decisione alla pandemia di Covid-19, già lo scorso aprile. (segue) (Res)