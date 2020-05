Malta: ministro Esteri Bartolo, non diventeremo centro della crisi migratoria in Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, la stampa maltese ha scritto che il governo potrebbe porre il veto sulla nomina di chi guiderà il Comando in mare (Force Commander) della missione dell'Unione europea Eunavfor Med Irini, a meno che all’interno dell'Ue non si trovi un accordo sulla ridistribuzione dei migranti attualmente alloggiati su due traghetti a largo della località maltese di Hurds Bank. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Malta Today”, il governo di La Valletta ha espresso lamentele per l'assenza di un qualsiasi sostegno tangibile o solidarietà dai partner europei, nonostante le numerose richieste di ricollocazione dei migranti e dei colloqui in corso per discutere della questione. La testata maltese riferisce che finora solo la Francia si è impegnata a prendersi carico di parte dei migranti attualmente ospitati a largo dell’isola. Per questo motivo l’esecutivo maltese porrà il veto sulla nomina, a meno che non arrivi entro oggi una risposta da parte degli Stati membri dell'Ue, del contrammiraglio della Marina militare italiana, Ettore Socci, alla guida del Comando in mare della missione Irini. Socci andrebbe a ricoprire la terza carica militare più importante della catena di comando. L'ufficiale italiano, che ha prestato servizio nell'operazione Enduring Freedom in Afghanistan, nonché in Bosnia, Somalia ed ex Jugoslavia, è stato nominato Force Commander dell'operazione Ue Sophia nel giugno del 2019. Malta insiste sul fatto che nei primi tre mesi del 2020 è stato registrato un aumento superiore al 400 per cento degli arrivi di migranti nel Mediterraneo centrale mentre il numero sarebbe prossimo allo zero nella parte orientale della Libia, a causa del blocco dalle navi dell'Ue. (Res)