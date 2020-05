Repubblica Ceca-Turchia: Ankara critica risoluzione Senato ceco su genocidio armeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri turco ha criticato una recente risoluzione con la quale il Senato ceco che ha condannato il genocidio armeno del 1915. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". Il Senato della Repubblica Ceca ha condannato i crimini contro l'umanità commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale così come il genocidio armeno di 105 anni fa con una risoluzione approvata il 20 maggio. La Camera dei deputati di Praga aveva già adottato un'analoga risoluzione tre anni fa. In seguito alle proteste di Ankara, all'epoca il ministero degli Esteri ceco aveva precisato che il documento non è vincolante, ma solo di indirizzo politico. (Vap)