Milano: Sala, ad agosto conclusi lavori all'arena, riaperto il 50 per cento degli impianti civici

- Ad agosto saranno conclusi i lavori all'Arena civica di Milano mentre da giugno potranno aprire palestre e piscina: gli impianti sportivi comunali sono già aperti al 50 per cento. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso del consueto video collegamento sui social che, questa mattina, è iniziato dall'Arena e si è concluso nello studio del sindaco da palazzo Marino. “Stiamo avviando i lavori per il ripristino della pista, il rifacimento del prato e degli impianti dell'arena civica – ha annunciato Sala - per agosto li concludiamo e riconsegniamo la nostra storica arena ai milanesi”. “Palestre e piscine potranno essere aperte da inizio giugno - ha ricordato il sindaco - mentre per quanto riguarda gli impianti del Comune gestiti direttamente da Milanosport o in concessione, quello che oggi vediamo è che più o meno il 50 per cento sono aperti, in particolare quelli focalizzati sulla pratica individuale”. “A tutti – ha concluso Sala - chiediamo grande attenzione sull'igienizzazione dei locali, sul controllo del numero degli ingressi e come sempre sul distanziamento”. (Rem)