Sud Sudan: dieci ministri del governo positivi al coronavirus

- Dieci ministri del governo del Sud Sudan hanno contratto il coronavirus. È quanto dichiarato all’emittente “Bbc” dal portavoce del governo, Michael Makuei, secondo cui tutti i membri della task force di alto livello sul coronavirus – a parte il ministro della Sanità – sono risultati positivi al Covid-19, la malattia respiratoria causata dal virus. Il portavoce ha però smentito la notizia secondo cui anche il presidente Salva Kiir – anch’egli membro del team – sarebbe positivo. Tutti i ministri infetti, ha aggiunto il portavoce, sono stati posti in autoisolamento e sono in buona salute, mentre altre decine di guardie del corpo e membri del personale di governo sono risultati positivi e messi in quarantena. Nei giorni scorsi anche l’ex leader ribelle e attuale vicepresidente Riek Machar e sua moglie Angelina Teny, attualmente ministro della Difesa, sono risultati positivi al coronavirus, come annunciato dall'ufficio della vicepresidenza in un comunicato nel quale si precisa che "un certo numero di membri dell'ufficio e delle guardie del corpo" di Machar sono ugualmente risultati positivi. In seguito al risultato del test, Machar ha annunciato in diretta alla televisione di stato che osserverà una quarantena di 14 giorni nella sua residenza, nella capitale Giuba. Negli ultimi giorni il Sud Sudan ha conosciuto un forte incremento dei contagi e attualmente registra 481 casi confermati e sei decessi. (Res)