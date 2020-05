Decreto Imprese: Ruocco (M5s), sospensione segnalazioni nei Sic è traguardo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la seduta di ieri delle commissioni riunite Finanze e Attività produttive è stato approvato un emendamento al decreto Imprese che sospende fino al 30 settembre le segnalazioni alla Centrale dei rischi e nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic) da parte delle banche e degli intermediari finanziari. Così in una nota la presidente della commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario alla Camera, la deputata del Movimento 5 Stelle Carla Ruocco, parlando di “un altro importante traguardo”. “Sono veramente soddisfatta del lavoro di squadra che ogni giorno stiamo portando avanti per tutelare cittadini e imprese in questo periodo di grave emergenza economica”, ha detto, sottolineando che il lavoro di raccolta delle segnalazioni da parte della commissione continua. La presidente ha poi ricordato che chiunque in questo periodo di emergenza riscontri problemi con i propri istituti bancari può inviare la propria segnalazione al link https://podio.com/webforms/24363867/1776037. (Com)