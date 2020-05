Russia: Borsa di Mosca, dollaro di nuovo sopra i 72 rubli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rublo mostra una tendenza alla svalutazione a seguito del crollo delle quotazioni petrolifere. Il dollaro è salito di nuovo sopra i 72 rubli. È quanto emerge dai dati della Borsa di Mosca. Il tasso di cambio del dollaro alle 10.12 italiane ha mostrato una crescita di 1,1 rubli, fino a 72,07 rubli. L'euro è cresciuto di 0,89 rubli, fino a quota 78,59. In apertura di borsa, il mercato azionario russo ha avuto un calo dell'1-2 per cento. L'indice Mosbirzhi del alle 09.11 italiane è diminuito dello 0,78 per cento a 2697,56 punti, l'indice Rts dell'1,85 per cento, a 1184,01 punti. (Rum)