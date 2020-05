Trasporto aereo: Germania, proseguono negoziati su salvataggio Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i negoziati tra il governo federale e il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca ed è gravemente colpito dalla crisi del coronavirus, per il salvataggio dell'azienda. La commissione competente del Fondo per la stabilizzazione dell'economia(Wsf) dovrebbe presentare oggi a Lufthansa l'offerta ufficiale per le misure di sostegno. Successivamente, saranno gli organi aziendali del gruppo a decidere sul piano di aiuti di Stato, che dovrà essere infine approvato dalla Commissione europea. Il salvataggio di Lufthansa prevede un aumento di capitale complessivamente pari a nove miliardi di euro da parte del governo federale. In primo luogo sarà la banca statale Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw) a erogare un finanziamento da tre miliardi di euro. Inoltre, il governo federale otterrà una partecipazione del 20 per cento in Lufthansa, oltre a un'obbligazione convertibile del 5 per cento più un'azione da scambiare in azioni soltanto se terzi tentassero di acquisire l'azienda. Il governo federale disporrebbe in questo modo di una minoranza di blocco, esercitabile dai due suoi rappresentanti che entreranno nel Consiglio di vigilanza.(Geb)