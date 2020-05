Fase 2: Provenzano, rigenerazione del Sud necessita di strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opera di rigenerazione del territorio, del sistema economico e produttivo "passa da un indirizzo strategico" insieme alle istituzioni": così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, intervenuto in diretta Facebook all'iniziativa "Green economy e Sud" promossa da Kyoto club e Green Italia. "Bisogna ritrovate quello spirito della ricostruzione, ma qui non ci sono macerie, c’è un mondo di cose che esistono e che necessita di essere rigenerato. A quello dobbiamo pensare", ha detto il ministro. "Questa grande opera di rigenerazione del territorio, del sistema economico e produttivo passa da un indirizzo strategico, devono essere le istituzioni pubbliche a recuperare il ritardo per poterlo favorire e consolidare", ha aggiunto. Provenzano ha poi spiegato come "il Sud, sul tema dell’innovazione ambientale, ha provato a seguire un suo percorso senza alcuna strategia politica molto chiara. La società e il mondo produttivo aveva iniziato ad orientarsi in una direzione che però ha bisogno di una strategia coerente. Dopo la pandemia tutto questo è attuale", ha concluso.(Rin)