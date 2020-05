Paesi Bassi: compagnia ferroviaria statale Ns chiederà sostegno finanziario al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia ferroviaria statale dei Paesi Bassi Ns ha intenzione di chiedere sostegno finanziario al governo per superare la crisi economica generata dal coronavirus. Lo ha affermato il direttore finanziario di Ns, Bert Groenewegen, al quotidiano olandese “Nrc”, secondo cui la compagnia potrebbe registrare perdite fino a 4,7 miliardi di euro da qui al 2025. La causa di queste perdite sarebbe da rintracciare nel calo generale dell’economia, nell’aumento delle persone che lavorano da casa e delle lezioni a distanza, oltre alle forme di trasporto alternativo come le biciclette elettriche, secondo Gorenewegen. Al contempo, Ns potrebbe risparmiare fino a 1,4 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, dovendo però rivedere alcuni programmi raggiunti con i sindacati e il consiglio del lavoro. “Dovremo fare delle scelte difficili”, ha detto un portavoce della compagnia ferroviaria al quotidiano “Nrc”. I servizi e i collegamenti via treno dovrebbero riprendere dal primo giugno, pur se con una capacità pari al 40 per cento di quella complessiva prima della pandemia. (Beb)