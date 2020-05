Brasile: coronavirus, oltre 18 mila casi di contagio confermati nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di municipi brasiliani che hanno registrato almeno un caso di Covid-19 è aumentato di quasi 12 volte nel corso degli ultimi 53 giorni. Secondo i dati pubblicati dal ministero della Salute, alla data del 21 maggio oltre la metà dei municipi brasiliani ha registrato casi di malattia, per un totale di 3.488. Alla data del 28 marzo solo 297 municipi avevano registrato casi di contagio. La maggior parte dei 3.906 casi di contagio complessivi erano concentrati in 97 municipi della regione sud-orientale del paese. In meno di due mesi, il numero di casi nel paese è balzato a 291.500 mila. (segue) (Brb)