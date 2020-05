Fase 2: Senna (Lega), a Milano venditori ambulanti in difficoltà, il Pd li penalizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Sala in piena emergenza, faceva il 'ganassa' con lo slogan 'Milano non si ferma'. Adesso che bisogna fare sforzi per riaperture in sicurezza ha fatto di tutto per tenere fermi i commercianti che hanno bisogno di ripartire, imponendo procedure lunghe e complicate per individuare chi si occuperà della sicurezza nei mercati scoperti e, soprattutto, facendo pesare le spese per la gestione della sicurezza sugli ambulanti con quella che ormai viene giustamente chiamata Covid tax. Sala fa proprio come il suo governo nazionale: rende difficoltosa la ripartenza delle attività economiche e non le sostiene economicamente". Lo afferma Gianmarco Senna (Lega), Presidente della IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione di Regione Lombardia, intervenendo sulle difficoltà che gli ambulanti stanno riscontrando a Milano. (segue) (Com)