Fase 2: Senna (Lega), a Milano venditori ambulanti in difficoltà, il Pd li penalizza (2)

- "Sarebbe bastato - aggiunge Senna - per far ripartire tutti i mercati da inizio settimana, che il Comune di Milano seguisse le regole che Regione ha messo a disposizione dei sindaci lombardi, la maggior parte dei quali non ha infatti avuto problemi. Regole che siamo riusciti ad approntare nonostante i clamorosi ritardi del governo nazionale nel farci avere le linee guida. È evidente che i ritardi nell'aiutare i cittadini sono una costante del centrosinistra, sia che amministri Milano sia che sieda al governo del Paese. A farne le spese, purtroppo, i cittadini". "Inoltre, il messaggio che a livello nazionale lancia il Pd è ormai chiaro a tutti, dopo le dichiarazioni in tv del loro deputato Andrea Romano, che ha detto, testuali parole, 'purtroppo nei mercatini non ci si può più andare se no prendiamo il coronavirus'. Parole agghiaccianti, che rischiano di scatenare il panico. E colpiscono una categoria economica già in crisi" conclude Senna. (Com)