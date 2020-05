Coronavirus: Ucraina, sale a oltre 20 mila il numero dei contagi nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi di coronavirus registrati in Ucraina ha superato le 20 mila unità. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità ucraino, riprendendo i dati pubblicati dal Centro per la salute pubblica di Kiev. Nelle ultime 24 ore i contagi sono saliti fino a 20.148, con ulteriori 588 casi rispetto alla giornata precedente. La regione di Chernivitsi e la città di Kiev restano i principali centri di contagio, con 2.905 e 2.522 casi rispettivamente. I decessi complessivi in Ucraina sono finora stati 588, mentre le persone guarite sono 6.585, in base ai dati più recenti. (Rum)