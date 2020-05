Fase 2: premier Conte a "Il Messaggero", con Renzi confronto sui temi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certo, la consapevolezza è che questo esecutivo sia "una anomalia", che abbia al suo Interno "sensibilità diverse", ma proprio nelle difficoltà il governo ha saputo - ragiona il presidente del Consiglio - reagire e compattarsi. "Con Italia viva c'è piena collaborazione. Darà il suo contributo come ha fatto in passato", spiega il premier, che indossa una mascherina blu con il disegno in piccolo della bandiera italiana. "Ora c'è da lavorare insieme", insiste, comprendendo in quell'appello "a concentrarsi sulle cose da fare" proprio i due cavalli di battaglia dei renziani: il piano sui cantieri e le politiche a sostegno della famiglia. "Dalle dichiarazioni che arrivano da Italia viva c'è la dimostrazione di un atteggiamento costruttivo", assicura. E dunque "proseguiamo compatti". Il presidente del Consiglio punta proprio sul dl semplificazione e sugli interventi al codice degli appalti. La prima preoccupazione è però legata alla fase due e alle tensioni sociali: "Non le sottovaluto. E' stata la mia preoccupazione dall'inizio. L'ho detto subito ai ministri - osserva - che questa emergenza sanitaria si sarebbe potuta trasformare in un attimo in emergenza economica e sociale. C'è tanta sofferenza e ristrettezza economica ma gli italiani stanno dande una grande prova di responsabilità. Quando uso queste parole non le utilizzo a caso. I cittadini hanno dimostrato una grande capacità di resilienza noi abbiamo capacità e le risorse per rilanciarci". (segue) (Res)