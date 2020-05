Fase 2: premier Conte a "Il Messaggero", con Renzi confronto sui temi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco, le risorse. Conte non si sottrae. ll Mes? "Non è un obiettivo. La svolta storica è sui 500 miliardi a fondo perduto, da Francia e Germania è arrivata una svolta storica". E per quanto riguarda l'azione di governo, "noi abbiamo fatto dei provvedimenti economici importanti. Spero che sul decreto rilancio si attivi anche l'opposizione con delle proposte affinché questò dialogo sia costruttivo. Non possiamo avere noi il cerino di tutto in mano". Ora i fari sono puntati sul prossimo decreto: "Ed è su quello che ci confronteremo nella maggioranza". Anche per scongiurare ogni rischio che su quei 55 miliardi del dl rilancio facciano gola a corruttori boss. E' questo il maggiore timore di Conte. "Noi - sottolinea il presidente del Consiglio - semplificheremo, ma con presidi di legalità forti e rigorosi. Proprio perché andiamo ad allentare qualche passaggio, a rendere passaggi più rapidi, dobbiamo semmai rafforzare i controlli. Questo è il segreto. Altrimenti ci fermeremmo dopo due secondi. Non possiamo certo facilitare le infiltrazioni criminali. Bloccheremmo tutto. Si direbbe che la semplificazione che è stata fatta non va bene e si ritornerebbe indietro". Dunque ci saranno degli interventi sul codice degli appalti "ma noi dobbiamo rafforzare i presidi e renderli più efficaci ed efficienti perché la macchina della Pa se riesce a concentrare i controlli li rende anche più efficienti Non è vero che la lunghezza del procedimento corrisponde ad una efficacia dei controlli", ha concluso Conte. (Res)