Francia: fonti stampa, ballottaggio municipali potrebbe tenersi il 28 giugno

- Il secondo turno delle elezioni municipali francesi dovrebbe tenersi il 28 giugno, a meno che il Consiglio scientifico che collabora con il governo non si opponga. Lo rivela in anteprima l'emittente televisiva "Bfm-tv", spiegando che l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi dal primo ministro, Edouard Philippe. Dopo il primo turno del 15 marzo, il ballottaggio era inizialmente previsto per il 22 dello stesso mese, ma l'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus ha spinto il governo ad annullarlo e posticiparlo a data da definire. (Frp)