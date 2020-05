Spagna: coronavirus, esperti temono devastante economico sui conti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze economico-sociali scatenate dalla pandemia del coronavirus rischiano di lasciare un'amara eredità nei conti pubblici della Spagna con deficit alle stelle e un livello di debito mai visto dal secolo scorso. Lo hanno dichiarato diversi esperti al quotidiano "El Pais", evidenziando che a medio termine sarà necessario adottare politiche fiscali per far quadrare i conti senza smantellare le politiche di sostegno verso le fasce più deboli della popolazione. "Come Paese dobbiamo decidere se smantellare parte dello Stato sociale o aumentare le entrate", ha spiegato Ignacio Conde-Ruiz, professore all'Università Complutense di Madrid e vicedirettore della Fondazione degli studi di economia applicata (Fedea). Il governo stima un calo della crescita di almeno il 9,2 per cento nel 2020, con un aumento del debito del 115,5 per cento del Pil e del 10,3 per cento del deficit. Secondo il Conde-Ruiz, sin dal 2014, la Spagna non ha fatto ciò che doveva essere fatto: ha abbassato la pressione fiscale in modo strutturale ed ha aumentato la spesa pubblica. (Spm)