Emirati: fondo sovrano di Dubai registra profitti di 6,8 miliardi di dollari nel 2019

- L’Investment Corporation of Dubai, fondo sovrano dell’omonimo emirato, ha registrato nel 2019 entrate per 62 miliardi di dollari, di cui 6,8 miliardi di profitti netti. Lo riferisce il portale d'informazione economica bahreinita "Trade Arabia". Nel 2018, i profitti netti erano ammontati a 5,8 miliardi, mentre le entrate hanno subito una flessione dell'1,9 per cento su base annua dovuta a un calo nel settore di trasporti ed energia. Presieduto dall'emiro di Dubai e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, l'Investment Corporation of Dubai possiede società come la compagnia aerea Emirates Airline, l'impresa immobiliare Emaar Prroperties e la Emirates Nbd Bank. (Res)