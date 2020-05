Coronavirus: Patuelli (Abi) a "La Stampa", otto richieste su dieci già state accolte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il presidente Conte non faccio polemiche e non raccolgo polemiche: siamo di fronte ad un incendio ed io, come un cireneo, continuo a portare secchi d'acqua per spegnerlo" spiega il presidente dell'Abi a "La Stampa". Patuelli ribadisce poi che l'Abi è stata ed è velocissima nel fare tutto quanto le spetta, nella maniera più precisa e tempestiva. "Noi - sostiene - siamo una associazione di categoria e non abbiamo nessuna possibilità di conoscere le notizie che sono in possesso della Vigilanza, che ha sede centrale a Francoforte. Però, molto autorevolmente, il ministro Gualtieri nei giorni scorsi ha ringraziato le banche ed i loro lavoratori per il lavoro che stanno facendo. E credo che il ministro dell'Economia e delle Finanze abbia a disposizione un flusso di informazioni superiore a chiunque altro nel governo, anche perché continua ad essere anche il presidente del Comitato interministeriale credito e risparmio". Il monitoraggio Abi "parla molto chiaro: ad oggi il Fondo di garanzia ha autorizzato 303.714 prestiti per un ammontare complessivo di 13,84 miliardi, compresi 271.314 prestiti fino a 25mila euro garantiti al 100 per cento per un totale di 5,67 miliardi. E poi risultano oltre 200 istituti già accreditati al portale Sace, con 250 operazioni in corso di valutazione a favore di medie e grandi imprese per un ammontare di 18,5 miliardi. Ma soprattutto mi preme segnalare i dati sulle moratorie: quasi 2,3 milioni di richieste (oltre 1 milione di imprese e quasi 1,2 milioni di famiglie) per un totale 240 miliardi di crediti. Una cifra colossale". Quasi tutti erogati. "A oggi l'80 per cento delle richieste pervenute alle banche è stato accolto, il 19 per cento è in corso di esame e solamente l'1 per cento è stato rigettato. Si tenga conto che noi ci siamo mossi per mia iniziativa già a fine febbraio, quando ancora non si parlava di lockdown. Ho convocato d'urgenza un comitato di presidenza Abi e dopo aver ottenuto il via libera, una settimana dopo avevamo già definito l'accordo con Confindustria, Confcommercio e tutte le altre associazioni di impresa. E da quel giorno le banche si sono messe in moto con una velocità incredibile. Tant'è che siamo arrivati a 240 miliardi di euro di moratorie. Ma poi ci sono altri dati che né lei né io vediamo". "Mi riferisco - aggiunge - a quelli della liquidità già potenzialmente in essere prima del Covid, agli scoperti di conto corrente, una pratica utilizzata con grande frequenza dalla nostra clientela bancaria. Si tratta dello strumento più veloce, flessibile e meno costoso per chi chiede il prestito". (Res)