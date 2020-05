Coronavirus: Ricciardi (M5S), in Lombardia più grande prova di incapacità amministrativa mai vista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In conferenza stampa l'assessore Gallera si lanciava in proclami del tipo: se la Cina ci ha messo 10 giorni a fare un ospedale, la Lombardia ce ne metterà 6. Nelle intenzioni doveva anche ospitare 400 letti di terapia intensiva. Peccato che la realtà ci racconta altro: l’ospedale in Fiera - per cui hanno speso 21 milioni - ha ospitato soltanto 25 pazienti. Ecco come sono stati spesi i soldi delle generose commoventi donazioni dei lombardi”. È quanto afferma il vicecapogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Riccardo Ricciardi, in un’intervista a La Notizia, rispondendo alla domanda sul motivo del suo j’accuse lanciato ieri contro la gestione della sanità lombarda, durante l’informativa alla Camera del presidente Conte, che ha provocato le veementi proteste della Lega. Ricciardi prosegue affermando di aver citato “fatti incontrovertibili”, in quanto “non sono né un medico né un pm, se devo dire che l’amministrazione lombarda ha però agito nel migliore dei modi, direi una bugia. E non la dico io ma questo elenco di fatti inconfutabili. In Lombardia c’è stata la più grande prova di incapacità politica e amministrativa che si sia mai vista in questo Paese”. (segue) (Com)