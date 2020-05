Coronavirus: Ricciardi (M5S), in Lombardia più grande prova di incapacità amministrativa mai vista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esponente pentastellato ritorna anche sull’attacco all’ex sottosegretario Giancarlo Giorgetti in merito al ruolo della medicina territoriale: “L'emergenza sanitaria ha evidenziato il prezioso ruolo dei medici di base e dei presidi territoriali. In tal senso, ricordo che, dopo anni di tagli draconiani nel Decreto Rilancio abbiamo stanziato 3,2 miliardi per la sanità pubblica, di questi 1,2 andranno proprio a rafforzare la rete assistenziale territoriale”. Ricciardi, incalzato sulla metafora citata in aula del cerino in un pagliaio, a proposito dell’ordinanza della Lombardia sui malati Covid nelle case di riposo, che ha scatenato le proteste leghiste, rincara: “La metafora del cerino è di Luca Degani, presidente di Uneba, l’associazione di categoria che mette insieme circa 400 case di riposo lombarde. Ciò rende il quadro per il governatore Fontana ben più impietoso. 'La delibera della giunta regionale l’abbiamo riletta due volte, non volevamo credere che dalla Regione Lombardia potesse arrivarci una richiesta così folle', sono state le parole di Degani. Non credo ci sia molto da aggiungere”. (Com)