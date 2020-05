Ue: vicepresidente Commissione Vestager a "Il Foglio", Recovery fund aiuterà Stati più colpiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve affrontare "scelte fondamentali" per il suo futuro post Covid, ma se riscoprirà "i suoi capisaldi" e "il senso della fiducia in se stessa" può costruire una "nuova normalità" e "rinnovare" economia e società attorno ai valori che fanno dell'Europa un luogo migliore per vivere e fare impresa. A parlare è Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione europea, tre mesi dopo che il coronavirus ha innescato una catena di riflessi nazionalistici che mettono a repentaglio le fondamenta dell'Ue. "Se penso a qualcosa che avrei fatto in modo diverso, direi: affrontare sin dall'inizio il Covid-19 tutti insieme, invece che ciascuno per sé. Se avessimo iniziato ad aiutarci reciprocamente anche nei primissimi giorni, sarebbe stato comunque doloroso e difficile, ma non doloroso e difficile come oggi", dice Vestager a "Il Foglio". "Fa davvero male - spiega - quando in stato di necessità bussi al tuo vicino e il tuo vicino ti volta le spalle. Ci vuole molto tempo per curare queste ferite". Eppure l'Ue ci sta provando. Negli ultimi due mesi ha fatto piccoli rapidi passi in avanti con il Mes, il Sure e la Bei. Poi Francia e Germania hanno proposto un Recovery fund di debito comune da 500 miliardi da distribuire sotto forma di stanziamenti. "E' un passo molto grande quello che hanno fatto Francia e Germania", anche se "ora servono altri 25 paesi per avere un accordo", dice la vicepresidente. (segue) (Res)