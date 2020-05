Ue: vicepresidente Commissione Vestager a "Il Foglio", Recovery fund aiuterà Stati più colpiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vestager non vuole svelare nulla sui numeri della proposta che la Commissione presenterà mercoledì, ma anticipa che il Recovery fund servirà a dare "nei prossimi due anni molto più sostegno agli stati membri che sono stati colpiti duramente dalla crisi del Covid". Il Recovery fund non è solo un pioggia di miliardi di solidarietà. E' anche un investimento per preservare il mercato interno, nel momento in cui i due trilioni di euro di aiuti di stato adottati a livello nazionale stanno creando una asimmetria insostenibile nell'Ue. Vestager riconosce che c'è un "tema": la Germania può "aiutare le sue imprese in modo molto più elevato di ogni altro stato membro". Se non si fa nulla, le imprese tedesche riemergeranno dalla crisi con un vantaggio imbattibile. La vicepresidente ha messo qualche paletto. Per esempio "non può esserci un'impresa aiutata dallo stato che poi va a fare shopping di altre imprese che non sono state aiutate da uno stato". Ma "la cosa più importante per fronteggiare questa situazione è avere un piano europeo per la ripresa che possa essere complementare a ciò che i singoli paesi possono fare. Alcuni paesi non hanno il margine di bilancio necessario a fare ciò che è necessario per rimettere in piedi le loro imprese. La risposta europea è assolutamente necessaria in questo contesto", avverte Vestager. (segue) (Res)