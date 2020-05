Ue: vicepresidente Commissione Vestager a "Il Foglio", Recovery fund aiuterà Stati più colpiti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se tutti possono spendere allo stesso modo, "possiamo limitare la frammentazione del mercato unico. E abbiamo davvero bisogno del mercato unico per aiutare la ripresa". Rimane che in tre mesi sono tornati gli egoismi nazionali, gli aiuti di stato, le frontiere chiuse, i divieti alle esportazioni. L'Ue tornerà quella di prima? "Non dobbiamo ricostruire da capo" ma ci sarà "una nuova normalità. Dobbiamo rinnovare le nostre economie e perseguire l'ambizione di combattere il cambiamento climatico e digitalizzare. Ma dobbiamo anche assicurarci che la ripresa sia una ripresa in cui la gente senta che è fatta per loro". L'Ue post Covid deve essere costruita anche per medici, infermieri, commessi di supermercato, spazzini, camerieri, ristoratori, proprietari di bed&breakfast. "Lo abbiamo visto durante l'isolamento: molte persone fanno un lavoro che normalmente non è riconosciuto come la colonna vertebrale della nostra economia", osserva la vicepresidente. (segue) (Res)