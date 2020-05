Ue: vicepresidente Commissione Vestager a "Il Foglio", Recovery fund aiuterà Stati più colpiti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel post Covid occorre cambiare. Prendete il turismo. E' un settore "sotto- valutato perché non è industria, non è aeronautica, non è costruire aeroplani, ma è fondamentale per molte famiglie perché fornisce posti di lavoro a moltissime persone". Secondo Vestager, "in una economia rinnovata dobbiamo tenere conto del rispetto che tutti noi dobbiamo alle perso- ne che fanno funzionare la nostra società". Le scelte da fare sono "fondamentali". E molto può andare "storto". Tanti dibattiti sulle conseguenze della crisi sono basati su "posizioni molto difensive" e, "se guardiamo a noi stessi come deboli e indietro, allora rimarremo deboli e indietro". Ma, "se riscopriamo i capisaldi che l'Europa ha, se riscopriamo gli elementi di forza che ci hanno permesso di arrivare fino a qui, allora l'Europa sarà un luogo molto migliore per essere cittadini e fare impresa". Per Vestager, "solo se riscopriamo il senso di fiducia in noi stessi, potremo costruire una ripresa sufficientemente forte". (Res)