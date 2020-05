Libia: portavoce Haftar, per raid di ieri usati quattro aerei in riparazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ahmed Al Mismari, portavoce del comando generale dell’Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar, ha affermato che quattro aerei da guerra parcheggiati per lungo tempo hanno partecipato ieri ad alcuni bombardamenti dopo essere stati riparati. Parlando con la stampa a Bengasi, Al Mismari ha affermato che i team tecnici dell'aeronautica militare dell’Lna sono stati in grado di riparare quattro caccia che erano stati fermi per molto tempo. (Lit)