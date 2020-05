Serbia: da oggi si può entrare nel paese senza l'obbligo di sottoporsi alla quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A partire da oggi i cittadini serbi e stranieri potranno far ingresso in Serbia senza obbligo di autoisolamento e senza possedere necessariamente un test negativo al coronavirus. Secondo quanto riporta la stampa locale, la proposta avanzata dall'Unità di crisi è stata approvata ieri dal governo. La proposta prevede anche che i test Pcr per il coronavirus, se fatti su richiesta personale di cittadini serbi e stranieri, costeranno 6 mila dinari (circa 50 euro) in tutto il territorio nazionale mentre resteranno gratuiti per studenti e minori. Tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica, infine, è stato deciso che alcune strutture sanitarie dedicate alla cura dei pazienti Covid tornino gradualmente al normale processo lavorativo. In queste strutture tutti gli operatori sanitari saranno testati per individuare un eventuale contagio e inizieranno a lavorare solo dopo aver ottenuto un risultato negativo.