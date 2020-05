Libia: ministro dell'Interno Bashagha, Haftar potrebbe aver minato le case a sud di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashaga, ha invitato gli sfollati dalle zone degli scontri a sud di Tripoli a non tornare alle loro case in questo momento, perché esiste la possibilità che le abitazioni siano state minate dalle forze del generale Khalifa Haftar. In una dichiarazione ripresa dal portale "Libya Akhbar", Bashaga ha affermato che queste forze potrebbero approfittare della situazione attuale per colpire i cittadini, come ritorsione per la sconfitta subita. Le forze del Gna sono entrate nelle scorse ore nella cittadina di Asbi'ah, 120 chilometri a sud di Tripoli. Poco prima, secondo quanto ha reso noto il portavoce dell'operazione "Vulcano di Rabbia", Mohammed Qanunu, i suoi uomini avevano occupato la zona di Jandouba. Si tratta di un importante crocevia di collegamento con la periferia sud di Tripoli dove si trovano ancora le forze di Haftar L'offensiva su Asbi'ah è iniziata dopo il fallimento delle trattative con i clan locali per evitare gli scontri armati e far entrare le forze del premier Fayez al Sarraj in modo pacifico. (segue) (Lit)