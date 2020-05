Brasile: parlamento valuta rinvio elezioni municipali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati brasiliana, Rodrigo Maia, ha dichiarato che il parlamento sta valutando il rinvio delle elezioni municipali a causa della pandemia di coronavirus. Le elezioni, inizialmente previste per il prossimo 4 ottobre, potrebbero essere spostate al 15 novembre o al 6 dicembre. Il rinvio di sei o otto settimane non comporterebbe la necessità di estendere i mandati in corso. Nel caso invece ci fosse la necessità di rinviare le elezioni al 2021 o addirittura al 2022, accorpando le elezioni municipali a quelle presidenziali e statali, potrebbe essere necessario un intervento legislativo per estendere i mandati oltre l'attuale mandato. L'unico precedente di estensione dei mandati si ebbe durante il periodo della dittatura militare (1964-1985), quando un emendamento costituzionale prolungò fino al 1982 il mandato di sindaci e consiglieri eletti nel 1976 e che avrebbe dovuto concludersi nel 1980. (segue) (Brb)