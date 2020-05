Brasile: parlamento valuta rinvio elezioni municipali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maia ha sottolineato che la data sarà decisa solo dopo una consultazione con il presidente del Supremo tribunale elettorale (Tse), Luis Roberto Barroso. Lo scorso 3 aprile lo stesso Barroso, che entra in carica il prossimo 25 maggio, aveva reso noto che i giudici del Tse avrebbero valutato il possibile rinvio delle elezioni municipali. "La salute pubblica e il benessere della popolazione sono il bene più grande da preservare. Ecco perché, al momento giusto, sarà necessario effettuare un'attenta valutazione sul rinvio delle elezioni. Al momento non è certo come evolverà il contagio", dichiarava Barroso al quotidiano "O Globo". (Brb)