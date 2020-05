'Ndrangheta: confiscati beni per 8 mln a imprenditore reggino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza ha confiscato beni per un valore di circa 8 milioni di euro a un noto imprenditore ritenuto vicino alla ‘ndrangheta reggina. La misura di prevenzione patrimoniale della confisca è arrivata alla fine di un'indagine con la quale gli inquirenti avrebbero riconosciuta la "pericolosità sociale" dell'individuo a causa dalla sua contiguità alle cosche Iamonte di Melito Porto Salvo (Rc) e dei Piromalli di Gioia Tauro (Rc). Il patrimonio riconducibile all’imprenditore reggino colpito da confisca è costituito dal compendio aziendale di diverse imprese, quote societarie, immobili, autoveicoli e rapporti finanziari, stimato in circa 8 milioni di euro e dislocato su tutto il territorio nazionale. L'imprenditore, già sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, avrebbe avviato e accresciuto le proprie attività grazie alla contiguità funzionale e agli appoggi delle cosche, egemoni nelle rispettive aree. Tale stretto rapporto, consolidato da anni, avrebbe nel contempo favorito gli interessi dei sodalizi mafiosi, rafforzandone le capacità operative e di controllo del territorio. Le investigazioni hanno preso spunto dalle risultanze dell’operazione di polizia “Ada”, conclusasi con l’esecuzione, nel corso del 2013, di provvedimenti cautelari e personali nei confronti di numerosi affiliati alla cosca Iamonte per il reato, tra gli altri, di associazione di tipo mafioso. (segue) (Ren)