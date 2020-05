'Ndrangheta: confiscati beni per 8 mln a imprenditore reggino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività condotta dalla Guardia di finanza, corroborata dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, avrebbe consentito di appurare un rapporto di lungo corso tra il soggetto e i vertici della cosca Piromalli, tale da produrre reciproci vantaggi, aventi ad oggetto i comuni interessi da realizzarsi sia sul territorio calabrese che in diverse parti del territorio nazionale (Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia). Il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Dda, con due diversi provvedimenti risalenti al 2018 ed al 2019 aveva disposto la misura cautelare del sequestro sul patrimonio illecitamente accumulato dall’imprenditore. Al riguardo, le indagini a carattere economico/patrimoniale delegate dalla Dda avrebbero consentito di accertare la sproporzione esistente tra il profilo reddituale e quello patrimoniale dell’imprenditore e del suo nucleo familiare, che nella gestione dei propri affari si sarebbe avvalso anche di prestanome. In questa vicenda è stata determinante la ricostruzione dei flussi finanziari per fini di prevenzione antiriciclaggio. (Ren)