Commercio: Raggi, approvata delibera per più suolo pubblico a bar e ristoranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, sempre ieri notte, continua il sindaco di Roma Virginia Raggi, "abbiamo approvato un altro provvedimento da sottoporre rapidamente all’Assemblea capitolina, con il quale proponiamo che l’ampliamento degli esterni possa essere mantenuto per 12 mesi a partire dalla presentazione della domanda". "Abbiamo svolto un attento lavoro sulla semplificazione dei criteri, nel rispetto della sicurezza e del patrimonio artistico e culturale di Roma. Su questo voglio essere molto chiara: non ci saranno tavolini a pochi metri dalla Fontana di Trevi o da altri monumenti, né in zone dove l’ingombro degli arredi presenta rischi oggettivi per l’incolumità pubblica", precisa Raggi. "Allo stesso tempo, i titolari di bar e ristoranti non avranno l'obbligo di adeguarsi al catalogo degli arredi urbani commerciali, in modo da non costringerli a investimenti eccessivi in un periodo di difficoltà. Sicurezza e buon senso, è bene sottolinearlo, sono premesse irrinunciabili per una vera ripartenza. Abbiamo lavorato a un obiettivo preciso: le serrande dei locali devono rialzarsi, con tutto il nostro sostegno. Perché dietro quelle vetrine ci sono persone e famiglie. Noi siamo con loro", conclude il sindaco di Roma. (Rer)