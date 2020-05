Fase 2: Coldiretti, riapertura ristoranti speranza per la flotta italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mari italiani si pescano ogni anno circa 180 milioni di chili di pesce cui vanno aggiunti gli oltre 140 milioni di chili prodotti in acquacoltura – continua Coldiretti – mentre le importazioni dall’estero hanno ormai superato il miliardo di chili e anche per questo la Coldiretti ha elaborato un articolato piano di sostegno post Covid alla pesca che prevede anche l’obbligo di indicare l’origine del pescato nei menu. Secondo la Coldiretti durante i giorni feriali della prima settimana di apertura si è verificato un crollo dei consumi in ristoranti, pizzerie, trattorie e agriturismi pari a quasi l’80 per cento per effetto delle mancate riaperture ma anche per il ridotto afflusso della clientela. A pesare sul calo delle ordinazioni di cibo e bevande – sottolinea la Coldiretti – è stata in molti casi la decisione di non riaprire ma anche il calo delle presenze per la chiusura degli uffici con lo smart working e l’assenza totale dei turisti italiani e stranieri. Il fine settimana rappresenta dunque un appuntamento importante per la ristorazione italiana con la spesa per pranzi, cene, aperitivi e colazioni fuori casa che prima dell’emergenza coronavirus – conclude la Coldiretti – era pari al 35 per cento del totale dei consumi alimentari degli italiani per un valore di 84 miliardi di euro. (Com)