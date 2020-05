Lavoro: Meloni su sanatoria migranti, decreto rilancia gli scafisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanatoria per i migranti voluta dal ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, "rilancia gli scafisti" e non le imprese italiane: così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervenuta ai microfoni di "Radio Anch'io" su Radio1 Rai. "La raccolta nei campi viene fatta in Italia ogni anno da immigrati regolari che rispettano le nostre regole. Vengono qui, fanno la raccolta stagionale, mantengono le loro famiglie e poi tornano a casa", ha detto Meloni. "La Germania ha aperto dei corridoi verdi per far arrivare queste persone. Perché noi dobbiamo dire a gente che rispetta le nostre regole, 'hai perso il posto di lavoro perché lo diamo a qualcuno che è entrato illegalmente'?. E' ovvio - aggiunge la leader di Fd'I - che domani gli scafisti faranno più soldi di ieri. A me non interessa un decreto che rilancia gli scafisti invece che rilanciare le imprese italiane", conclude. (Rin)