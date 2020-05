Lazio: Gregori (Pd), da oggi lanciamo gli Stati generali del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito democratico del Lazio lancia oggi gli Stati generali del Turismo. Lo afferma in una nota Augusto Gregori, membro della segreteria e responsabile industria commercio artigianato e turismo del Pd Lazio. "In diretta Facebook per l'incontro 'Il turismo nel Lazio', dove si sono confrontate le associazioni di settore con l'assessore al Turismo della Regione Lazio Giovanna Pugliese, il segretario del Pd regionale Bruno Astorre, il suo vice Enzo Foschi, le consigliere regionali Marta Leonori e Valentina Grippo, la consigliera al Comune di Roma Giulia Tempesta, il coordinatore del forum Turismo del Pd Lazio Nicola Gianpietro e altri esponenti del partito e del mondo del turismo, è emerso il grande lavoro che sta facendo la Regione per il settore e quanto ancora ce ne sarà da fare. Sicurezza, benessere e sostenibilità - così ha aperto l'incontro Augusto Gregori - dovranno essere i pilastri della rinascita e della nuova visione che insieme dovremo mettere in campo per il turismo regionale. Il Lazio è una regione piena di storia arte e cultura che i nostri ambasciatori del bello - continua Gregori, riferendosi agli operatori di settore - fanno conoscere in tutto il mondo. Dobbiamo trasformare questo momento di difficoltà in una grande opportunità per il futuro - conclude l'esponente Pd - e per questo oggi annunciamo gli stati generali del turismo del Pd Lazio, che dai prossimi giorni, in sinergia con l'amministrazione regionale vedranno nelle province della Regione un lavoro di ascolto confronto e condivisione che si trasformerà in breve tempo in una proposta strutturata".(Com)