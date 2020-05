Regno Unito: deputato conservatore Stafford, governo pronto a spingere per ripresa ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito conservatore britannico Alexander Stafford ha dichiarato che il governo è pronto a spingere per una ripresa "verde" dalla crisi scatenata dal coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Nelle parole di Stafford, "vogliamo una ripresa, la vogliamo verde, perciò lavoreremo per ottenere una ripresa verde". Questa mossa potrebbe controbilanciare la perdita di posizioni lavorative causata dalla decisione di Margaret Thatcher, premier britannico negli anni Ottanta, di chiudere le miniere di carbone. Secondo Stafford, la chiusura delle miniere ha prodotto grande agitazione e la perdita di molti posti di lavoro. Entrambi i risultati potrebbero essere evitati se le capacità della popolazione venissero sfruttate in una ripresa ecologica per lavorare nelle energie rinnovabili e in altre tecnologie pulite. Il membro del parlamento ha aggiunto che il Regno Unito si trova in una posizione privilegiata per creare "un enorme numero di posti di lavoro" nell'energia rinnovabile e in altre industrie sostenibili. Per Stafford la crisi del coronavirus ha reso il pubblico più cosciente dei cambiamenti che sono possibili nell'economia. "Abbiamo la possibilità di rimodellare la nostra economia", ha dichiarato Stafford. (Rel)