Africa: coronavirus, bilancio sale a 100.069 casi e 3.102 decessi

- In Africa è salito a 100.069 il numero complessivo dei casi confermati di coronavirus, registrati in tutti i 54 paesi del continente. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma "Covid19-Africa", il bilancio continua a crescere a ritmo elevato in Sudafrica, paese più colpito dalla pandemia con 19.137 casi (+1.134 rispetto a ieri), Egitto (15.003, +774) e Algeria (7.728, +186). Seguono Marocco (7.211), Nigeria (7.016), Ghana (6.486), Camerun (4.288), Repubblica di Guinea (3.067), Sudan (3.138), Senegal (2.812), Costa d'Avorio (2.301), Repubblica democratica del Congo (1.945), Gibuti (2.047), Somalia (1.594), Gabon (1.567), Kenya (1.109), Guinea-Bissau (1.1019), e Tunisia (1.046). I paesi del continente con meno casi registrati sono Namibia (18), Seychelles (11) e Lesotho (1). In totale si registrano 3.102 decessi e 39.273 guariti. (Res)