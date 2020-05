Regno Unito: Iopc, alcune prove nel caso Johnson-Arcuri potrebbero essere state cancellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio indipendente per la condotta della polizia (Iopc) ha reso noto che alcune prove necessarie per stabilire se il premier britannico Boris Johnson abbia commesso il reato di abuso d’ufficio potrebbero essere state eliminate. Lo riferisce il quotidiano britannico "Independent". L'Ufficio ha esaminato i rapporti tra Johnson e la donna d'affari statunitense Jennifer Arcuri, per capire se l'azienda della donna abbia beneficiato finanziariamente dalla loro relazione. L'Iopc ha concluso che non è necessario avviare un'indagine penale in seguito all'inchiesta durata otto mesi. Tuttavia, gli investigatori hanno dichiarato di non essere riusciti ad accedere a "prove da nessun indirizzo e-mail, hard disk o dispositivi digitali utilizzati da Johnson e dai suoi sottoposti" all'epoca. L'organizzazione ha concluso che "prove e informazioni che secondo l'Iopc sarebbero state di rilievo per l'indagine non sono mai esistite o sono state cancellate". I requisiti in base ai quali tutto il materiale che riguarda sponsorizzazioni e missioni commerciali governative dovrebbe essere trasferito agli uffici esecutivi prima di essere cancellato non sono stati in questo caso soddisfatti. Sembra infatti che tutto il materiale riguardante il periodo in cui Boris Johnson è stato sindaco di Londra sia stato cancellato. Secondo l'Iopc, il mancato trasferimento di questi dati prima della loro cancellazione "potrebbe aver impedito all'indagine di scoprire prove importanti".(Rel)