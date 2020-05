Bolivia: Forze armate intimano a parlamento di ratificare promozioni decretate dal governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Senato, Oscar Aguilar, ha risposto a Orellana che "il Senato non opera sotto pressione". L'ex presidente Evo Morales, ha denunciato che è "altamente preoccupante ed inquietante che un comandante delle Ffaa si presenti in uniforme davanti al parlamento per imporre scadenze passando al di sopra anche delle autorità del potere esecutivo". "La Costituzione è chiara: l'organizzazione delle Ffaa si basa sulla gerarchia e sulla disciplina e non delibera, qualsiasi pressione sugli organi legislativi viola questi precetti costituzionali", ha aggiunto. (segue) (Brb)