Giappone: prezzi al consumo in calo ad aprile (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici della Banca del Giappone (Boj) si sono riuniti questo mese per discutere la transizione verso l’acquisto illimitato di obbligazioni sovrane dello Stato giapponese, in risposta alle disastrose ricadute economiche della pandemia di coronavirus. La banca centrale sta valutando di raddoppiare il volume annuo degli acquisti di obbligazioni societarie e commercial paper. Il passaggio all’acquisto illimitato di debito pubblico spingerebbe la Boj ad adottare il medesimo approccio della Federal Reserve statunitense. La banca centrale giapponese dovrebbe mantenere invariato il tasso chiave a meno 0,1 per cento, e la guidance sui rendimenti dei titoli di debito pubblico a dieci anni, tendenti allo zero. L’acquisto illimitato di titoli dovrebbe compensare le pressioni all’aumento dei rendimenti innescate dalla maggiore emissione di debito da parte dello Stato giapponese. (segue) (Git)