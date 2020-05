Corea del Sud: coronavirus, 20 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato 20 nuovi casi di contagio da coronavirus ieri, 21 maggio, mentre prosegue la battaglia delle autorità sanitarie del paese per contenere i nuovi focolai di contagio. L’attenzione resta concentrata sul quartiere della vita notturna di Seul Itaewon, dove dallo scorso 6 maggio sono stati verificati 206 contagi. Per evitare una nuova ondata pandemica, la Corea del Sud ha effettuato 77mila test sulle persone che hanno visitato i locali notturni del quartiere tra il 24 aprile e il 6 maggio. Il bilancio complessivo dei contagi in Corea del Sud è aumentato a 11.142, con un tasso di letalità del 2,37 per cento. Nel paese non è stato registrato alcun decesso da coronavirus tra pazienti di età inferiore a trent’anni. (segue) (Git)