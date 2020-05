Corea del Sud: coronavirus, 20 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha elogiato la risposta del suo paese alla crisi pandemica globale durante un discorso rivolto al paese in occasione del terzo anniversario del suo insediamento alla Casa Blu. Nel corso del suo intervento, Moon ha illustrato la propria visione per l’ascesa del paese come attore di riferimento sul palcoscenico globale nell’era post-coronavirus. “Trasformeremo questa crisi in un’opportunità”, ha dichiarato il presidente sudcoreano. “Ne faremo una forza trainante per cogliere nove opportunità e sviluppo”. Moon ha sottolineato che il paese è già emerso come riferimento a livello mondiale “nella prevenzione e nel controllo dell’epidemia”, e si è detto convinto che Seul saprà imporsi come “standard globale” anche sul fronte della progressiva transizione alla normalità. Riferendosi al nuovo focolaio di infezione da Covid-19 emerso a Seul, il presidente ha invitato all’attenzione ma anche alla calma: “Anche durante la fase di stabilizzazione, situazioni simili possono emergere in qualunque momento e in qualsiasi luogo, specie se chiuso e affollato”, ha detto il presidente sudcoreano. (segue) (Git)