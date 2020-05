Libia: ministro Interno Bashaga alla “Faz”, missione Ue “Irini” favorisce Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Operazione aeronavale dell'Ue nel Mediterraneo per il controllo dell'embargo sulle forniture di armi alle parti in conflitto in Libia, la missione Irini “non è equilibrata” e il Governo di accordo nazionale libico (Gna) considera l'iniziativa “illegale” perché “favorisce una parte”, ossia l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Gna) del generale Khalifa Haftar. È quanto afferma il ministro dell'Interno del Gna, Fathi Bashaga, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Bashaga, Irini è illegale in quanto prevede di fermare le consegne di armi che giungono in Libia via mare, ma non quelle via terra o per via aerea. Tuttavia, l'Lna viene rifornito dai suoi sostenitori internazionali proprio attraverso il confine orientale della Libia o mediante ponti aerei. Il controllo sulle forniture di armi ad Haftar da parte di Irini avviene quindi “esclusivamente mediante la rilevazione via satellite e radar”, nota Bashaga. Gli aiuti militari al Gna avvengono, invece, via mare e potrebbero quindi essere fermati dalla missione dell'Ue. A tal riguardo, il ministro dell'Interno libico evidenzia: “In queste condizioni, preferiremmo il contrario, le consegne di armi ad Haftar vengono interrotte, le altre soltanto rilevate”. Bashaga osserva quindi che Haftar ha ricevuto armi pesanti “soltanto due settimane fa, compresi i sistemi di difesa aerea Pantsir-S1” di fabbricazione russa, che le forze del Gna hanno “appena distrutto o portato sotto il proprio controllo”. In merito agli sviluppi in Libia, Bashaga dichiara, infine, che per il Gna Haftar “non è un partner nel processo di pace” e che il comandante dell'Lna non dovrà svolgere alcun ruolo nel futuro del paese. (Geb)