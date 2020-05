Cina: premier Li, "Un Paese, due sistemi" base dei rapporti con Hong Kong, Macao e Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà ad attuare il principio "Un Paese, due sistemi" nelle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, e si opporrà a qualsiasi forma di attività separatista che persegua "l'indipendenza di Taiwan". Lo ha dichiarato oggi, 22 maggio, il primo ministro cinese Li Keqiang, alla consegna del rapporto sul lavoro del governo in apertura della la terza sessione annuale della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc), a Pechino. "Attuiamo pienamente e fedelmente la politica di "Un Paese, due sistemi", in base alla quale il popolo di Hong Kong amministra Hong Kong e il popolo di Macao amministra Macao, con un alto grado di autonomia per entrambe le regioni", ha affermato Li. Il premier ha ribadito il pieno sostegno del governo centrale alle due regioni autonome, promettendo di aiutare entrambe a integrarsi meglio nello sviluppo complessivo della Cina. (segue) (Cip)