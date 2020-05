Cina: premier Li, "Un Paese, due sistemi" base dei rapporti con Hong Kong, Macao e Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato annunciato ieri che i legislatori cinesi delibereranno su un disegno di legge che rivedrà un progetto di decisione dell'Npc sull'istituzione e il miglioramento del sistema giuridico e dei meccanismi di applicazione per salvaguardare la sicurezza nazionale di Hong Kong. Illustrando il rapporto di lavoro del governo, il premier ha anche sottolineato la ferma opposizione del governo centrale a qualsiasi attività separatista che cerca "l'indipendenza di Taiwan", aggiungendo che il governo migliorerà gli accordi, le politiche e le misure istituzionali per incoraggiare gli scambi attraverso Stretto. Si è impegnato a proteggere il benessere dei connazionali a Taiwan, chiedendo allo stesso tempo sforzi comuni per contrastare le forze indipendentiste e promuovere la riunificazione della Cina. (segue) (Cip)