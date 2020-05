Cina: premier Li, "Un Paese, due sistemi" base dei rapporti con Hong Kong, Macao e Taiwan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge vieterebbe tutte le attività rivoluzionarie volte a rovesciare il governo centrale e contrasterebbe le interferenze provenienti dall'esterno. La fonte, che ha familiarità con gli affari di Hong Kong, ha affermato che Pechino ha concluso che è impossibile per il Consiglio legislativo (LegCo) della Regione amministrativa speciale approvare una legge sulla sicurezza nazionale dato il clima politico della città; proprio Hong Kong avrebbe chiesto all'Npc di intervenire e assumersi la responsabilità dell'intervento. "Se la legge sulla sicurezza nazionale non viene lanciata durante la sessione annuale dell'Npc, o poco dopo, c'è qualche garanzia che possa essere approvata dal LegCo nei prossimi due anni? Non possiamo più permettere atti come il vilipendio delle bandiere nazionali o deturpare l'emblema nazionale di Hong Kong", ha riferito una fonte citata dal quotidiano “South China Morning Post”. (segue) (Cip)