Cina: governo stima disavanzo fiscale al 3,6 per cento del Pil nel 2020

- La Cina prevede un disavanzo fiscale al di sopra del 3,6 per cento del Pil, determinando un aumento del deficit di mille miliardi di yuan (circa 141 miliardi di dollari) rispetto allo scorso anno. Lo ha dichiarato oggi il premier cinese Li Keqiang, alla consegna del rapporto sul lavoro del governo in apertura della la terza sessione annuale della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc), a Pechino. "La Cina lavorerà per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo di vincere la battaglia contro la povertà e completare la costruzione di una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti quest'anno, sebbene non stabilisca obiettivi di crescita economica specifici per il 2020", ha spiegato il premier. "La decisione di abbandonare un obiettivo di crescita specifico è stata presa perché il paese dovrà affrontare alcuni fattori che sono difficili da prevedere nel suo sviluppo a causa della grande incertezza sulla pandemia di Covid-19 e sull'ambiente economico e commerciale mondiale", ha aggiunto. "Non fissare un obiettivo specifico per la crescita economica consentirà a tutti noi di concentrarci sul garantire stabilità su sei fronti e la sicurezza in sei aree", ha detto Li. (segue) (Cip)